Російські військові завдали удару по Куп’янську, пошкоджено приватний будинок – Синєгубов

Зранку в неділю, 18 червня, армія РФ обстріляла Куп’янськ, пошкоджено приватний будинок, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Як зауважив очільник ОВА, в Новоосиновому Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. У Колісниківці Куп'янського району о 23:00 черед обстріл армії РФ пошкоджено будинок та льох.

«Біля с. Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули двоє людей – 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами», – повідомив Синєгубов.

За словами Синєгубова, в селі Одноробівці Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та пошкоджено газову мережу. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено три житлові будинки та господарчі споруди.

За інформацією Синегубова, у cмт Вільча Чугуївського району пошкоджено чотири будинки та лінії електропередач.

Як додав голова ОВА, на Харківщині тривають роботи з розмінування. За минулу добу піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежили майже 7 га території та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.