Харківщина: жінка поранена через обстріл Козачої Лопані – МВС

Російські війська обстріляли село Козача Лопань у Харківській області вранці 5 липня, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Обстріл спричинив пожежу приватного будинку на площі 60 квадратних метрів.

«Під час атаки постраждала 48-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні. Рятувальники ліквідували пожежу», – йдеться в повідомленні.

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Раніше вранці в середу голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про обстріл Козачої Лопані та Білого Колодязя, але, за його даними, ніхто не постраждав.

Напередодні російські війська завдали удару по Первомайському на Харківщині. Поранення отримала 41 людина, з них – 12 дітей, зокрема двоє немовлят.