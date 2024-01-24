ОВА: війська РФ обстріляли одну з лікарень Херсона, є поранені

Російські війська обстріляли одну з лікарень Херсона – поранені двоє медпрацівників, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«У Херсоні знову лунають вибухи. Ворог продовжує крити вогнем житлові квартали міста. Росіяни обстріляли одну з міських лікарень. Поранення отримали двоє медичних працівників», – написав він у телеграмі.



За його словами, також російський обстріл потрапила 60-річна херсонка – її госпіталізували з вибуховою травмою та пораненням ноги.

Раніше місцева влада повідомила, що через обстріл Дніпровського району Херсона постраждав 22-річний херсонець – у нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги.

За останніми даними МОЗ, за майже два роки повномасштабного вторгнення російська армія пошкодила 1 518 медзакладів та ще 195 зруйнувала вщент.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.