Фельдшерка «швидкої» постраждала через повторний обстріл РФ передмістя Херсону – Мрочко

Внаслідок повторного обстрілу передмістя Херсону 29 листопада постраждала фельдшерка «швидкої допомоги», повідомила місцева влада.

«У Херсонській міській територіальній громаді через російську агресію постраждали двоє людей: один загинув і одна була поранена. Чоловік 68 років отримав травми, несумісні з життям близько 16:00 під час обстрілу Киндійки російськими окупаційними військами. Жінка 1970 р.н. отримала контузію. Вона була у складі бригади «швидкої». Коли медики приїхали на виклик до Киндійки, ворог вдарив по селищу повторно», – написав у телеграмі голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Голова Херсонської міської військової адміністрації раніше сьогодні вже повідомляв про обстріл Херсона з окупованого лівобережжя області.

«Після 14:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону. Вибухи лунали у різних частинах міста. Є інформація про пошкоджені будинки. Після обстрілу у деяких районах виникли перебої з електрикою», – повідомляв він тоді.

Напередодні, за даними влади, російські війська 128 разів обстріляли Херсонську область. Тільки по Херсону був випущений 21 снаряд. Через російську агресію чотири людини зазнали поранень.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.