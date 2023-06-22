Через російський обстріл Херсона поранені четверо людей, серед них є студенти-волонтери – ОВА

Російські війська продовжують обстріли Херсона, поранені четверо людей, серед них є студенти-волонтери, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Сьогодні армія РФ обстріляла житловий будинок. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей. 86-річна жінка та 25-річний хлопець перебувають у тяжкому стані. Лікарі борються за їхні життя», – написав він у телеграмі.

Прокудін додав, що також під російський обстріл потрапили два студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям – у 25 та 23-річних волонтерів поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.

Російські війська регулярно завдають ударів по Херсону. Після руйнування Каховської ГЕС, затоплення частини міста та евакуації людей обстріли обласного центру тривають. Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

ООН станом на 18 червня підтвердила загибель 9 083 і поранення 15 779 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.