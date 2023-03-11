Херсон знову потрапив під обстріл армії РФ, загинули люди – влада

У суботу, 11 березня, російські військові атакували Херсон, повідомив очільник місцевої РВА Олександр Прокудін у телеграмі.

«Стало відомо, що на місці ворожого удару на Миколаївському шосе у Херсоні загинули троє людей, двоє – поранені. Робота екстрених служб триває», – написав Прокудін.

Він додав, що через влучання снаряда палає автомобіль, рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.