Число загиблих через обстріл Херсонщини зросло до двох – прокуратура

Кількість загиблих внаслідок російського обстрілу Херсона і приміських населених пунктів 28 лютого зросло до двох, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 28 лютого армія РФ вчергове обстріляла житлові масиви Херсона і приміські населені пункти. Внаслідок влучання снаряду поблизу житлового будинку, в обласному центрі загинув чоловік. Ще одного цивільного, який потрапив під обстріл селища, намагалися врятувати медики, проте його травми виявилися несумісними із життям. Щонайменше одна жінка зазнала поранення», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що через обстріл пошкоджені будинки, лінії електропередач, газопроводи, тепломережа, автотранспорт.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів війни, поєднаного з умисним вбивством.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.

Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.