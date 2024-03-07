Війська РФ від ранку обстрілюють Херсон: поранений цивільний – ОВА

Житель Херсона постраждав внаслідок обстрілу міста російськими військовими, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«З самого ранку російські війська криють вогнем Херсон. Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено приватну оселю, гаражні приміщення і припарковані там автівки. Постраждав 45-річний чоловік. Зараз він перебуває в лікарні, медики проводять обстеження і надають допомогу потерпілому», – написав Прокудін у телеграмі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.