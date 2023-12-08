Після чергового російського обстрілу в Херсоні виникли проблеми з електрикою, є поранена – влада

Після російського обстрілу у деяких районах Херсона виникли перебої електрики, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.



Перед цим він заявив про вибухи в прибережних районах Херсона. За його словами, армія РФ обстрілювала місто з тимчасово окупованого лівого берега.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про влучання у житловий сектор. За його словами, зараз відомо, що травму голови отримала 46-річна жінка.

Днями у Херсоні також виникали проблеми з електропостачанням після чергових російських обстрілів.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 21 листопада підтвердили щонайменше 10 тисяч випадків загибелі цивільних людей, понад 560 з яких становили діти, а також більше ніж 18 500 випадків поранення цивільних від початку повномасштабного вторгнення Росії.