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Новини | Події

Кількість постраждалих через удар РФ по Херсону зросла до 18 – влада

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Наслідки попередніх ударів по Херсону, ілюстративне фото
Наслідки попередніх ударів по Херсону, ілюстративне фото

У Херсоні внаслідок російського авіаудару кількість поранених зросла до 18, загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Центральному району Херсона зросла до 18… Також встановлено особу загиблої жінки. Смертельні травми дістала 54-річна херсонка», – зазначив він.

Він уточнив, що до медзакладу доправили ще десятьох потерпілих. Це жінки віком 59, 72, 63, 61 та 21 рік, а також чоловіки, яким 48, 40, 25, 70 та 65 років. У них діагностували різні поранення, серед яких – вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення, забої, переломи, струс головного мозку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Десятками ракет по Києву. Нічна атака на столицю (фоторепортаж)

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що, за останніми даними, число постраждалих сягнуло понад 30. Девʼятеро людей загинули
1/15 У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що, за останніми даними, число постраждалих сягнуло понад 30. Девʼятеро людей загинули
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У Дарницькому районі горіли автомобілі й пошкоджені будинки. Тут сім людей загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей.<br><br>На фото – тіло загиблої людини забирають з дороги
2/15 У Дарницькому районі горіли автомобілі й пошкоджені будинки. Тут сім людей загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей.

На фото – тіло загиблої людини забирають з дороги
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Кров на пішохідному переході у Дарницькому районі
3/15 Кров на пішохідному переході у Дарницькому районі
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Рятувальник гасить машини, що загорілися внаслідок атаки
4/15 Рятувальник гасить машини, що загорілися внаслідок атаки
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5/15
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Крізь спалені авто видно тіло загиблої людини. Його оглядають правоохоронці
6/15 Крізь спалені авто видно тіло загиблої людини. Його оглядають правоохоронці
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У Солом’янському районі дві людини загинули і вісім постраждали, з них двоє дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування і загоряння 5-поверхового житлового будинку
7/15 У Солом’янському районі дві людини загинули і вісім постраждали, з них двоє дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування і загоряння 5-поверхового житлового будинку
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Дівчина з домашнім улюбленцем на місці удару в Соломʼянському районі
8/15 Дівчина з домашнім улюбленцем на місці удару в Соломʼянському районі
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Рятувальник працює на місці влучання
9/15 Рятувальник працює на місці влучання
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Світанок у Києві після нічної атаки
10/15 Світанок у Києві після нічної атаки
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Вирва від удару ракети
11/15 Вирва від удару ракети
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На ранок над Києвом здіймався дим
12/15 На ранок над Києвом здіймався дим
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Двір у спальному районі Києва на ранок після обстрілу
13/15 Двір у спальному районі Києва на ранок після обстрілу
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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України
14/15 Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України
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Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України
15/15 Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України
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