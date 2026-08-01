Кількість постраждалих через удар РФ по Херсону зросла до 18 – влада

У Херсоні внаслідок російського авіаудару кількість поранених зросла до 18, загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«Кількість постраждалих внаслідок російського авіаудару по Центральному району Херсона зросла до 18… Також встановлено особу загиблої жінки. Смертельні травми дістала 54-річна херсонка», – зазначив він.

Він уточнив, що до медзакладу доправили ще десятьох потерпілих. Це жінки віком 59, 72, 63, 61 та 21 рік, а також чоловіки, яким 48, 40, 25, 70 та 65 років. У них діагностували різні поранення, серед яких – вибухові та закриті черепно-мозкові травми, контузії, уламкові поранення, забої, переломи, струс головного мозку.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.