У Херсоні троє дітей і їхня мати поранені через скидання силами РФ вибухівки на подвір’я – прокуратура

У Херсоні близько 11:00 29 червня російські військові скинули вибухівку на подвір’я, повідомила обласна прокуратура.

«Снаряд вибухнув у кількох метрах від місця, де перебували 34-річна мама та троє її дітей трьох, шести та 13 років. Родину госпіталізовано із мінно-вибуховими травмами та гострою реакцією на стрес», – ідеться в повідомленні.

Раніше в прокуратурі інформували про ще кількох поранених унаслідок дій російських війаькових на Херсонщині, загальна кількість потерпілих сягнула дев’яти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.