Прокудін: унаслідок удару РФ дроном по Херсонщині загинула жінка

Наслідки ударів сил РФ по Херсонщині, жовтень 2025 року
Наслідки ударів сил РФ по Херсонщині, жовтень 2025 року

На Херсонщині внаслідок російського удару загинула жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

«У лікарні померла жінка, яку сьогодні близько 19:40 росіяни атакували з дрона у Софіївці. Медики відчайдушно боролися, аби врятувати жительку 1974 року народження. Однак поранення виявилися смертельними», – написав він.

Голова ОВА також зазначив, що внаслідок атаки РФ загинув житель села Новоберислав. 15 січня сили РФ обстріляли будинок у цьому селі, внаслідок чого під завалами власної оселі загинув 63-річний чоловік.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


