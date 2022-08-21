Над Херсонщиною за годину знищили три російські безпілотники – військові

Українські військові у небі над Херсонщиною знищили три російські безпілотники, повідомило повітряне командування «Південь».

«21 серпня в проміжок часу з 12:00 до 13:00 у небі над на Херсонщиною воїнами повітряного командування «Південь» були виявлені та знищені три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, імовірно «Орлан-10», якими ворог намагався проводити повітряну розвідку і коригував вогонь артилерії», – повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

За даними Генштабу Збройних сил України, російські військові станом на ранок 21 серпня втратили 806 безпілотників.

Російська сторона свої втрати у повномасштабній війні проти України останнім часом не коментує.