Втрати російської армії перевищили 45 тисяч військових – дані Генштабу ЗСУ

Російська армія втратила понад 45 тисяч військових від початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 серпня.

За даними командування, російські війська втратили близько 300 людей за останню добу, відтак загальні втрати сягнули 45 200 військових.

Штаб також оновив дані щодо втрат російської техніки:

1 912 танків (+5)

4 224 бойових броньованих машин (+12)

1 028 артилерійських систем (+10)

266 реактивних систем залпового вогню

141 засіб протиповітряної оборони

234 літаки

197 гелікоптерів

806 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+3)

190 крилатих ракет

15 кораблів

3 143 автомобілів та автоцистерн (+6)

99 одиниць спеціальної техніки (+2)

«Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Миколаївському напрямках», – уточнюють у штабі.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

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9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.