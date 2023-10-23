Війська РФ минулої доби атакували Херсонщину понад 40 керованими авіабомбами – Гуменюк

По правобережній Херсонщині минулої доби російські війська завдали удару понад 40 керованими авіабомбами, повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Ворог продовжує тиснути на мирне населення, зокрема тактичною авіацією. Знову в пріоритеті у ворога керовані авіабомби. Цієї бойової доби ми можемо сказати, що ворог перетнув позначку в 40 бомб за одну добу. Спрямував по правобережній Херсонщині понад 40 таких боєприпасів. Нагадаю, що це 500-кілограмовий тротиловий еквівалент – надзвичайна руйнівна сила. Понад пів сотні будинків зруйновані», – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

За її словами, від російських ударів потерпали населені пункти Бериславського і Херсонського районів.

Днями Наталія Гуменюк заявила, що противник продовжує застосовувати керовані авіабомби «досить масовано», а збільшення кількості російських обстрілів на півдні пов’язане з «побоюваннями окупантів щодо просування українських військ».