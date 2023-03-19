Російські військові атакували селище на Херсонщині, постраждала жінка – ОВА

Російські військові в неділю, 19 березня, обстріляли одне із селищ на Херсонщині, повідомляє пресслужба місцевої ОВА в телеграмі.

За інформацією влади, під вогонь російської армії потрапило селище Білозерка.

«Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок. З-під завалу власної оселі вдалося дістати жінку», – сказано у повідомленні.

Постраждалу госпіталізувала бригада «швидкої», уточнили в Херсонській ОВА.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.