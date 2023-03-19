На Донеччині за добу 3 загиблих цивільних, є поранені на Херсонщині та Харківщині – ОВА

Російські війська продовжували обстрілювати населені пункти та цивільну інфраструктуру напередодні, повідомляє місцева влада.

Зокрема, як повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, в області внаслідок російських ударів загинули троє цивільних, з них двоє в Краматорську. Там же 10 людей зазнали поранень.

«На Горлівському напрямку Костянтинівка зазнала 3 артобстрілів і 5 залпів з Ураганів касетними боєприпасами – 1 людина загинула, 5 поранено. Пошкоджено 20 приватних будинків, багатоповерхівку, школу та крамницю. Ще один будинок частково зруйновано у Миколаївці. Відомо, що в Бахмуті поранено 2 цивільних, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 2 приватні будинки», – повідомив він.

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Як заявляє Херсонська обласна державна адміністрація, російська армія обстріляла населені пункти регіону 53 рази за попередню добу.

«Житлові квартали Херсона російські військові обстріляли 5 разів. Ворожі снаряди поцілили у приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли дві людини дістали поранення», – йдеться в повідомленні.

Очільник Харківщини Олег Синєгубов повідомив про артилерійські обстріли щонайменше 13 населених пунктів області. Серед них: Куп’янськ, Дворічна, Вовчанськ, Ветеринарне й Гряниківка.

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«У селищі міського типу Дворічна внаслідок обстрілу осколкові поранення отримала 51-річна жінка. Вона госпіталізована у досить важкому стані. Лікарі борються за її життя», – заявив голова ОВА.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.