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ОК «Північ»: російські військові знову обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Знищена російська військова техніка під час наступу Росії на Україну в місті Тростянець Сумської області, березень 2022 року, ілюстративне фото

Російські військові в суботу, 18 березня, вкотре атакували прикордоння Сумщини та Чернігівщини, повідомляє оперативне командування «Північ» у телеграмі.

За інформацією військових, за день було зафіксовано 18 влучань.

Із 12:50 до 13:05 зафіксовано сім ударів, ймовірно зі 120-міліметрового міномета, в районі населеного пункту Харківка, уточнили військові.

«Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила», – йдеться у повідомленні.

За інформацією українських військових, 18 березня з 14:30 до 14:50 зафіксовано 11 ударів, ймовірно з 120-міліметрового міномета, в районі населеного пункту Клюси. Втрат серед особового складу та техніки немає. Можливе пошкодження нежитлової будівлі.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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