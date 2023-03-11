ОП «Північ»: російські військові атакували прикордоння Сумщини з артилерії

Зранку в суботу, 11 березня, російські військові атакували прикордоння Сумщини з артилерії, повідомляє Оперативне командування «Північ» у телеграмі.

У районі села Рожковичі з 08:10 до 08:35 зафіксовано 23 влучання, ймовірно, зі ствольної артилерії.

У районі села Ситне з 08:50 до 08:55 зафіксовано два влучання, ймовірно, зі ствольної артилерії, уточнили українські військові.

Також відомо, що в обох випадках втрат серед особового складу і техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.