Херсонщина: троє людей постраждали через російський обстріл Бериславського району

Російські війська обстріляли Бериславський район вдень 23 жовтня, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«По одному з сіл громади випустили чотири авіабомби. Внаслідок удару постраждав 55-річний чоловік. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Медики продовжують обстежувати потерпілого», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ОВА, російська армія скинула вибухівку з безпілотника на сам Берислав, одна жінка отримала контузію.

Читайте також: Прокуратура: через обстріл РФ поранений цивільний у Бериславському районі Херсонщини

Згодом місцева влада повідомила про ще одну контузію – у 39-річного чоловіка.

Раніше голова області Олександр Прокудін повідомив про обстріл Дар’ївки, що в Херсонському районі. Через це, за його даними, 49-річний місцевий житель втратив ногу і зазнав мінно-вибухової травми.

Офіс генпрокурора повідомляв про пораненого внаслідок нічного обстрілу Бериславського району.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.