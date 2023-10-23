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Новини | Суспільство

Херсонщина: троє людей постраждали через російський обстріл Бериславського району

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини

Російські війська обстріляли Бериславський район вдень 23 жовтня, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«По одному з сіл громади випустили чотири авіабомби. Внаслідок удару постраждав 55-річний чоловік. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою. Медики продовжують обстежувати потерпілого», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ОВА, російська армія скинула вибухівку з безпілотника на сам Берислав, одна жінка отримала контузію.

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Згодом місцева влада повідомила про ще одну контузію – у 39-річного чоловіка.

Раніше голова області Олександр Прокудін повідомив про обстріл Дар’ївки, що в Херсонському районі. Через це, за його даними, 49-річний місцевий житель втратив ногу і зазнав мінно-вибухової травми.

Офіс генпрокурора повідомляв про пораненого внаслідок нічного обстрілу Бериславського району.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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