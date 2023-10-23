За добу через обстріли РФ троє вбитих на Донеччині, поранені на Харківщині – обласна влада

Внаслідок російських обстрілів за добу 22 жовтня загинули троє цивільних у Донецькій області, повідомив виконувач обов’язків голови обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

«За 22 жовтня росіяни вбили трьох жителів Донеччини – в Авдіївці, Калинівці і Васюківці», – заявив він.

Ще троє людей в області були поранені.

Голова Харківщини Олег Синєгубов заявив про обстріли населених пунктів Чугуївського та Куп’янського районів протягом доби. Зокрема, російська армія обстрілювала села Курилівка та Ківшарівка на Куп’янщині керованими авіабомбами.

Читайте також: Обстріли і атака дронами – у МВС повідомили про удар РФ по 8 населених пунктах

«У Курилівці пошкоджено приватний будинок, два багатоквартирні будинки, будівлю цивільного підприємства та об'єкт інфраструктури. Зазнала поранення 39-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості», – написав він.

Крім того, 81-річний чоловік був поранений обстрілом у Дворічній, його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Протягом доби також зазнавали обстрілів населені пункти Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської областей. За даними місцевої влади, мирні жителі не постраждали.

Російські військові регулярно атакують регіони України, зокрема Харківщину, ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.