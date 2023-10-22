На Донеччині через обстріли за день загинуло двоє людей, троє поранених – прокуратура

Внаслідок обстрілів сил РФ у неділю, 22 жовтня, на Донеччині загинуло двоє людей, ще троє отримали поранення, повідомляє обласна прокуратура.

«Зранку 22 жовтня 2023 року окупаційні війська обстріляли село Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм, перебуваючи на території власного домоволодіння, загинув місцевий житель 58 років», – кажуть у відомстві.

Також відомо, що через мінометний обстріл силами РФ села Васюківка Базмутського району, від прямого влучання снаряду в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.

«У селі Нетайлове Покровського району від обстрілу зазнав тілесних ушкоджень 19-річний юнак, а в Торецьку внаслідок ворожого обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік 60 років», – розповіли і Донецькій прокуратурі.

Також, за даним слідчих, вибухами пошкоджено приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.