У низці областей України оголосили повітряну тривогу: під Києвом працює ППО (відбій)

У низці областей ввечері 22 жовтня оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування армією РФ ударних безпілотників.

«Загроза ударних БПЛА для Київської області», – йдеться в дописі військових.

Невдовзі Повітряні сили повідомили також про загрозу ударних дронів типу «Shahed» для Запорізької та Дніпропетровської областей.

Тривога лунає на Київщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Згодом, о 22.21, її оголосили також у Києві.

«На підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях!», – попередив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

ОВА закликає «дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати й не викладати в мережу роботу наших захисників».

О 23.00 оголосили про відбій повітряної тривоги в Києві (о 23.08 – в області).

Раніше, за даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 жовтня російські війська атакували Україну ударними БПЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини. Також противник застосував авіаракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, запустив два БПЛА невизначеного типу з північного напрямку та три Shahed-136/131 з району мису Чауда (Крим).

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.