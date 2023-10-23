Прокуратура: через обстріл РФ поранений цивільний у Бериславському районі Херсонщини

Російські війська обстріляли Херсонську область з авіації вночі проти 23 жовтня, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними прокуратури, близько 01:30 російські війська обстріляли кілька населених пунктів Бериславського району, за попередніми даними – керованими авіабомбами.

«На цей час відомо про травмованого 52-річного чоловіка. Його госпіталізовано. Дані щодо інших постраждалих уточнюються», – йдеться в повідомленні.

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Також обстріл пошкодив приватні будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури.

Правоохоронці відкрили провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними Херсонської ОВА, за попередню добу російські війська обстріляли область 73 рази, випустивши 469 снарядів.

Раніше місцева влада повідомляла про трьох загиблих і трьох поранених у Донецькій області і ще двох поранених – у Харківській внаслідок російських обстрілів 22 жовтня.