Російські військові атакували Білозерську громаду на Херсонщині, поранено цивільного – влада

Російські військові атакували селище Берегове у Білозерській громаді в Херсонській області, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Внаслідок прямого влучання у житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель. У потерпілого – уламкове поранення руки й спини», – йдеться у дописі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.