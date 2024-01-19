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Російські військові атакували Білозерську громаду на Херсонщині, поранено цивільного – влада

Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото
Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара після удару армії Росії. Херсон, 12 листоада 2023 року, ілюстративне фото

Російські військові атакували селище Берегове у Білозерській громаді в Херсонській області, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Внаслідок прямого влучання у житловий будинок постраждав 57-річний місцевий житель. У потерпілого – уламкове поранення руки й спини», – йдеться у дописі.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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