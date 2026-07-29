Уряд призначив двох заступників в.о. міністра оборони. Хмара пояснив їхнє завдання

Виконувач обов’язки міністра оборони Євгеній Хмара заявив, що уряд призначив двох його заступників – Сергій Боєв та Любов Галан.

«Формуємо команду, здатну швидко перетворювати потреби Сил оборони на конкретні рішення. Сьогодні уряд призначив двох заступників міністра оборони України. Це посилення за ключовими напрямами: міжнародна підтримка та людський капітал», – написав він телеграмі.

За його словами, Сергій Боєв, який з 2024 року працює в структурі Міноборони, відповідатиме за міжнародний напрям як заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції.

«Його завдання – переводити домовленості з партнерами у рішення для Сил оборони: фінансування, постачання, спільні проєкти, розвиток українського ОПК і довгострокові програми підтримки», – зазначив Хмара.

Любов Галан – правозахисниця, яка співзаснувала та керувала правозахисним центром для військовослужбовців «Принцип» – відповідатиме за розвиток та збереження людського капіталу Сил оборони.

«У фокусі – ефективне комплектування, зрозуміле кар’єрне зростання, соціальний захист військовослужбовців і їхніх родин, якісна підготовка особового складу, охорона здоров’я, а також правила, які чітко визначають права й обов’язки військових та захищають їх від свавілля», – додав в.о. міністра.



Про ці призначення також повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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16 липня президент України Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Верховної Ради в другій половині серпня, призначити Хмару міністром оборони.



