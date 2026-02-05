Уряд призначив оновлений склад заступників міністра оборони України

Кабінет міністрів призначив оновлений склад заступників міністра оборони України.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, першим заступником міністра призначили Олексія Вискуба, який до цього працював першим заступником міністра цифрової трансформації з 2019 року.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення він був активно залучений у розвиток усіх військових проєктів Мінцифри, зокрема, займався впровадженням проєктів Армія дронів.

У команді Міністерства оборони Вискуб продовжить відповідати за розвиток ключових проєктів для досягнення цілей війни.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк перепризначений заступником міністра оборони. До цього він був першим заступником Міністра оборони.

«Має значний досвід військового управління, організації ефективної логістики та плануванні стратегічного розвитку військ. Був начальником Тилу ЗСУ та заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. Участь Іван Гаврилюка в команді Міноборони важлива для зміцнення тилових процесів і забезпечення фронту ефективними рішеннями», – йдеться у повідомленні.

Сергій Боєв призначений заступником міністра оборони з європейської інтеграції. У Міноборони зазначають, що він приєднався до команди міністерства у 2024 році та очолював напрям взаємодії з міжнародними партнерами.

«Сьогодні експертиза Сергія важлива для побудови ефективних і довгострокових відносин з ЄС, НАТО та іншими державами, а також залучення безпекової допомоги й фінансування», – зазначають в оборонному відомстві.

У Міноборони додали, що також у команді залишаються заступник Міністра генерал-лейтенант Євген Мойсюк, відповідальний за генерацію військ та соціальне забезпечення, підполковник Юрій Мироненко, відповідальний за розвиток інновацій для фронту, та Оксана Ферчук, що очолює напрям цифровізації і цифрової трансформації.

Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони 14 січня. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про погодження з міністром кадрових рішень, які мають «посилити наш захист».

22 січня Кабінет міністрів звільнив п’ятьох заступників міністра оборони: Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Миколу Шевцова, Олександра Козенка, Анатолія Клочка.





