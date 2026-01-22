Стерненко став радником міністра оборони

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що призначив волонтера й активіста Сергія Стерненка своїм радником із питань підвищення використання безпілотників на фронті.

«Зустрівся з волонтером Сергієм Стерненком. Нещодавно він мав розмову з президентом – ми поглиблюємо співпрацю для виконання поставлених завдань. Відтепер Сергій буде моїм радником з питань підвищення використання БпЛА на фронті. Його досвід допоможе нам реалізувати спільне бачення підвищення ефективності безпілотних підрозділів», – написав Федоров у телеграмі ввечері 22 січня.

За його словами, «є кілька треків», над якими Міністерству оборони потрібно «працювати вже зараз».

«Перший – базове забезпечення дронових підрозділів. Постачання також потрібно систематизувати – військові повинні отримувати ефективну зброю, яка працює тут і зараз. Ще один фокус – аналітика й ефективність. Саме тут допоможе експертиза Сергія. Зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують близько 70% усіх уражень ворога. Наша мета – допомогти швидко вирости іншим 350 і значно збільшити масштаб знищення росіян. Додаткове навчання, аналіз операцій, обмін досвідом – ми вдосконалимо всі процеси, спираючись на якісні дані з фронту й фідбек військових», – зазначив міністр.

Стерненко у публікації в соцмережах підтвердив, що долучається до команди міністра оборони – «наразі у статусі радника».

«Моє бачення щодо розвитку безпілотних технологій та в цілому щодо нашої оборони практично повністю збігається з баченням міністра, тож готовий допомогти реалізувати його стратегію. Російські окупанти мають знищуватися у промислових масштабах. Для цього створимо нові можливості для нашого війська, зокрема дронових підрозділів», – написав Стерненко.

Веховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони 14 січня. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про погодження з міністром кадрових рішень, які мають «посилити наш захист». 21 січня Кабінет міністрів звільнив п’ятьох заступників міністра оборони: Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Миколу Шевцова, Олександра Козенка, Анатолія Клочка.