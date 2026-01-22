Федоров анонсує призначення нових членів команди Міноборони після звільнення заступників

Міністр оборони Михайло Федоров 22 січня прокоментував звільнення п’яти заступників голови Міноборони. За його словами, триває перебудова системи менеджменту міністерства, щоб «досягнути цілей війни».

Він подякував п’ятьом заступникам міністра, звільненим напередодні, за «внесок у розвиток Міністерства оборони, реалізовані проєкти та виконані завдання». За словами міністра, деякі з цих посадовців продовжать працювати в команді Міністерства оборони на інших напрямках як радники або керівники проєктних офісів.

Читайте також: Федоров: мета – мінус 50 тисяч російських солдатів на місяць. Як Силам оборони цього досягти?

«Найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди, які відповідатимуть за важливі напрями діяльності. Це крок до оновлення міністерства, щоб виконати завдання Президента – побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці», – заявив міністр.

Федоров додав, що у відомстві вже сформували ключові етапи досягнення цілей. Першим є перебудова менеджменту, людський капітал та технології повинні «працювати максимально ефективно – тільки так ми можемо зупинити Росію».

«Ми відкриті до нових людей, які мають візію, успішні проєкти, здатні ефективно втілювати в життя асиметричні інноваційні технологічні ідеї. Продовжуємо перетворювати МОУ в сучасну інституцію, яка здатна перемогти ворога», – повідомив урядовець.





Напередодні Кабінет міністрів звільнив п’ятьох заступників міністра оборони: Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Миколу Шевцова, Олександра Козенка, Анатолія Клочка.

Веховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони 14 січня. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про погодження з міністром кадрових рішень, які мають «посилити наш захист».



