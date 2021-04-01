У посольстві назвали умови в’їзду громадян України до Хорватії

Посольство України в Хорватії пояснило, на яких умовах українці можуть в’їхати до Хорватії, зважаючи на рішення штабу цивільного захисту цієї країни, який продовжив тимчасову заборону й обмеження перетину хорватського кордону.

Рішення діє до 15 квітня.

За даними посольства, громадяни України мають право в’їжджати в Хорватію за виняткових підстав:

медичні працівники, дослідники у галузі охорони здоров’я, працівники з догляду за людьми похилого віку;

прикордонники;

працівники у транспортній галузі;

дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові, працівники поліції, працівники в гуманітарній сфері та особи цивільного захисту при виконанні своїх службових обов’язків;

особи, які подорожують транзитом;

особи, які подорожують з метою навчання;

моряки;

особи, які подорожують з туристичною метою за наявності документального підтвердження про сплату у повному обсязі на запланований період перебування готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії;

особи, які подорожують із невідкладних особистих / сімейних причин, ділових причин (наявність запрошення від приймаючої сторони) чи мають інші економічні інтереси;

особи, які подали прохання до поліції на роботу та проживання в Хорватії, у тому числі ІТ фрілансери (digital nomads), за умови, що компетентний орган Хорватії ухвалив позитивне рішення про їхнє проживання в Хорватії.

Дозвіл на в’їзд у Хорватію буде наданий за наявності підтвердження підстави в’їзду й одного з таких документів:

документ, який підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;

документ, який підтверджує негативний результат швидкого тесту на антиген SARS-CoV-2, який визначають спільно країни ЄС, зроблений не пізніше за 48 годин до моменту перетину хорватського кордону. За умови перебування в Хорватії більше ніж 10 днів, тест необхідно повторити на території Хорватії до 10-го дня від дати видачі попереднього тесту;

документ, який підтверджує вакцинацію особи від Covid-19, яка була щеплена другою дозою вакцини не пізніше ніж за 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію. Якщо вакцина передбачає одну дозу, то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше від 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію;

документ, який містить інформацію про позитивний ПЛР-тест чи швидкий тест на антиген, який підтверджує, що особа одужала від вірусу SARS-CoV-2 протягом 180 днів, документ має бути отриманий не раніше від 11 днів до моменту в’їзду в Хорватію, або підтвердження лікаря, що особа хворіла на Covid-19;

в’їзд в Хорватію може бути дозволений за умови перебування на самоізоляції 10 днів або здачі тестів на території Хорватії за свій кошт та за негативного результату – вихід із самоізоляції.

Діти до 7 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат ПЛР-тесту, швидкого тесту на антиген чи підтвердження лікаря, що особа хворіла на Covid-19.