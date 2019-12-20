Поліція: через сутичку на Хрещатику постраждали 4 правоохоронців

Четверо правоохоронців постраждали внаслідок сутички на Хрещатику в Києві, повідомляє київська поліція. За повідомленням, до управління поліції доправили вісьмох осіб «для надання пояснень і встановлення всіх обставин інциденту».

«Сьогодні на вулиці Хрещатик до працівників поліції під час несення служби підійшла група агресивно налаштованих осіб. Вони почали нецензурно висловлюватися, в результаті чого виник конфлікт. У відповідь на вимоги поліцейських припинити правопорушення молодики застосували сльозогінний газ і влаштували штовханину. Для припинення протиправних дій молодиків поліція у відповідь використала сльозогінний газ і один із поліцейських здійснив попереджувальний постріл у повітря», – йдеться в повідомленні.

У поліції заявили, що після першочергової перевірки дадуть правову оцінку діям правопорушників.

На місці події працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Про особи згаданих осіб не повідомляють.