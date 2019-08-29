Європа втрачає позиції у боротьбі з кором – ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) повідомили, що випадки кору в Європі ростуть на тлі втрати чотирма країнами статусу держав, в яких подолані спалахи.

У першій половині цього року випадки виникнення хвороби збільшилися до майже 90 тисяч у 48 європейських країнах, що більше ніж удвічі перевищує загальну кількість минулого року, йдеться у доповіді ВООЗ від 29 серпня. Повідомляється, що майже 80 відсотків випадків зафіксовано у чотирьох країнах: Україні, Казахстані, Грузії та Росії.

Україна, на яку припадає близько 60% випадків, вказує ВООЗ, вдається до «рішучих заходів», таких як вакцинація школярів, військових та медпрацівників, у боротьбі з кором.

За результатами минулого року втратили статус країн, де кір ліквідовано, – Великобританія, Греція, Чехія та Албанія, попри те, що кожна з цих країн має «надзвичайно високий загальнонаціональний рівень вакцинації», йдеться у доповіді ВООЗ.

За даними ВООЗ, близько 365 тисяч випадків кору зафіксовано у всьому світі цього року, що майже втричі більше, ніж у першій половині 2018-го. За даними ЮНІСЕФ, Україна очолила список країн із найбільшим зафіксованим поширенням кору у 2018 році. Також до десятки увійшли Конго, Мадагаскар, Ліберія, Сомалі, Сербія, Грузія, Ємен і Румунія.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.