Кіровоградська ОВА про нічний удар Росії: є влучання, одна людина поранена

На Кіровоградщині внаслідок нічного удару російських військ поранена одна людина, є влучання, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Всю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами. Працювало ППО. Є збиття, на жаль є й влучання. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА не уточнив, куди саме було влучання і які є руйнування внаслідок цього.

Раніше сьогодні Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що українські військові у ніч на 16 жовтня збили дві запущені Росією ракети Х-59 і 11 дронів Shahed.

За повідомленням, загарбники атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети й ударні безпілотники, усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети «Іскандер М», п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 і 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Повітряні сили Збройних сил України у ніч на 16 жовтня повідомляли про російську атаку дронів і роботу протиповітряної оборони у чотирьох містах: Кропивницькому, Миргороді, Хмельницькому, Старокостянтинові.

За даними Полтавської ОВА, у Миргородському районі було чути звуки вибухів, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає, але уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. Внаслідок цього постраждали три людини, зокрема дитина.

У Хмельницькій ОВА повідомили, що в області вночі «активно працювали сили ППО, руйнувань і постраждалих немає».

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі російські війська атакували область ракетами: одну збили військові з ПвК «Схід», інша поцілила по території Дніпровського району. Про наслідки влучання він не повідомив, але зауважив, що загиблих і поранених немає.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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