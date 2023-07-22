Британський міністр Клеверлі не їде до Пекіна через зникнення китайського колеги – Bloomberg

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на кінець липня поїздку до Пекіна через зникнення його колеги, міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана, повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За словами двох співрозмовників агентства, зникнення китайського міністра стало головною причиною відкладення поїздки. Третє джерело назвало цю причину однією з кількох.

Цінь Ган зник з публічного простору 25 червня, того дня він зустрівся з офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та Вʼєтнаму, пише Bloomberg. Відтоді міністра на дипломатичних зустрічах замінював завідувач канцелярії комісії Центрального комітету Компартії Китаю із закордонних справ Ван І.

Агентство повідомляє, що в середині липня до Китаю мав прибути голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, проте його візит також скасували. У пресслужбі Борреля сказали, що Пекін повідомив про неможливість прийняти чиновника ЄС у запланований час, не уточнивши причини.

Цінь Ган очолив МЗС Китаю в грудні 2022 року, пропрацювавши кілька років заступником міністра закордонних справ і менш як два роки на посаді посла КНР у США. До цього він був офіційним представником МЗС Китаю та допомагав організовувати поїздки Сі Цзіньпіна за кордон, пише Бі-Бі-Сі.

З 13 до 14 липня в Індонезії відбувся саміт глав МЗС країн Асоціації держав Південно-Східної Азії. Китайську делегацію на саміті замість Цінь Гана очолював завідувач канцелярії комісії ЦК КПК із закордонних справ Ван І. У МЗС Китаю відсутність міністра на саміті пояснили його проблемами зі здоровʼям.