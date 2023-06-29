ЗСУ фактично взяли Кліщіївку під Бахмутом під контроль  – командир підрозділу ЗСУ

Сили оборони України ведуть бої навколо Бахмута, а на півдні від міста фактично взяли під контроль село Кліщіївка. Про це повідомив в ефірі «Свобода Ранок» (проєкт Радіо Свобода) командир розвідувальної роти 57-ї бригади ЗСУ Денис Ярославський.

«Це стратегічна точка, звідки розпочнуться наступальні дії на південь Бахмуту. З Кліщіївки Бахмут видно, як на долоні, як і з Берхівки, за яку зараз тривають щільні бої. Зараз ми цілодобово контролюємо з повітря все, що відбувається у Бахмуті», – каже Ярославський.

Також він додає: якщо сили ЗСУ повністю візьмуть села Берхівка та Кліщіївка, що розташовані на півдні та півночі від Бахмута відповідно, то місто можна брати в оперативне оточення.

У Генштабі ЗСУ деталей щодо просування у Бахмуті поки не надають. З огляду на бойові дії редакція не може звірити дані з інших джерел.

У міністерстві оборони України раніше повідомили, що на сході, в напрямку Кліщіївки вдалося просунутися на 1200 метрів, а біля Курдюмівки – на 1500 метрів.

За даними Міноборони України, наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають з кінця минулого тижня – українські військові щодня просуваються по флангах.

Водночас, як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Бахмут має особливість, яка ускладнює процес деокупації – тамтешня місцевість має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, які тимчасово зайняла армія РФ. «Щоб звільнити ці землі, треба дещо більше зусиль і терпіння», зазначила Маляр.