У Києві вперше виявили понад 1000 хворих на COVID-19 за добу

У Києві минулої доби, 5 листопада, вперше виявили більше тисячі нових випадків COVID-19 за добу – 1002. Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, померли вчора 14 хворих, одужали – 1 449.

Серед тих, хто захворіли: 556 жінок віком від 18 до 84 років і 34 дівчинки від восьми місяців до 17 років, 377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв і 35 хлопчиків від 25 днів до 17 років. Серед хворих і 39 медиків.

Від початку епідемії у Києві виявили понад 42 тисячу хворих, одужали 15,2 тисячі пацієнтів, померли 841.

Cтаном на 6 листопада в Україні виявлено понад 440 тисяч інфікованих, померли 8 125 людей, одужали – більш ніж 195 тисяч. Упродовж минулої доби виявили 9 721 новий випадок захворювання на COVID-19.

Напередодні, 5 листопада, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, Міністерство охорони здоров’я має намір запропонувати Кабінету міністрів посилити карантинні обмеження в Україні.