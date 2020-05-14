Кличко розповів, як бачить подальшу роботу метро: відкрите для всіх, але поїздки «за нагальної потреби»

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що метрополітен після майбутнього рішення про відновлення його роботи має бути відкритим повністю, але пасажири повинні користуватися ним лише за нагальної потреби.

«Користуватися метро потрібно буде тільки за нагальної потреби і з дотриманням усіх правил безпеки», – сказав Кличко.

Початок послаблень карантину в Києві, за словами Кличка, спричинив труднощі з транспортом.

Мер Києва визнав, що транспортна ситуація в столиці наразі складна, тому він і звернувся до уряду щодо відкриття метро.

«Але хочу наголосити: це не означає, що ним треба буде користуватися, не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців. Будьте розсудливими, думайте, насамперед, про свою безпеку. Так, метро працює в багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреби», – додав Кличко.

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Київ зможе відкрити метро у випадку дотримання розроблених урядом критеріїв.

13 травня мер Києва Віталій Кличко закликав уряд відновити роботу столичного метро з 25 травня.

12 березня влада обмежила рух транспорту через загрозу коронавірусу. Карантин продовжений до 22 травня, але з низкою послаблень.

Метрополітен в українських містах – у Києві, Харкові і Дніпрі – може відновити роботу лише за рішенням уряду. Він не працює з 17 березня.