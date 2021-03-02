Кличко заявив, що виграв суд у телеканалу «1+1»

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що виграв судовий позов до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1» через матеріал, що вийшов в ефірі програми «Гроші». Про це мер Києва написав у телеграм-каналі.

«Друзі! Виграв судовий позов до «Телерадіокомпанії «Студія 1+1».Позов про захист честі, гідності і ділової репутації ми з Дмитром Білоцерковцем подали ще в серпні 2019 року після виходу в ефір «Студії 1+1» програми «Гроші» Олександра Дубинського, де була оприлюднена неправдива інформація», – написав Кличко.

За його словами, суд зобов’язав компанію спростувати «неправдиву інформацію» в ефірі програми «Гроші» і видалити програму, в якій була оприлюднена ця інформація, зі всіх інформресурсів телекомпанії та соцмереж.

Відповідно до рішення суду, позов задоволено частково. Суд назвав інформацію у сюжеті щодо МАФів від 24 червня 2019 року «недостовірною та такою, що порушує честь, гідність, ділову репутацію» Віталія Кличка.

Суд також постановив стягнути з «1+1» на користь співпозивача Білоцерковця 50 тисяч гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди, йдеться в документі.

В постанові суду мовиться, що йдеться про сюжет, у якому розповідається про незаконні вимагання грошей від власників МАФів.

Керівництво «1+1» поки не коментувало цю ситуацію та не озвучувало офіційну позицію компанії. Радіо Свобода звернулася до компанії з проханням прокоментувати рішення суду.

У жовтні 2019-го Подільський районний суд Києва залишив без розгляду позов Віталія та Володимира Кличків до «1+1». Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу «1+1», канал задоволений таким рішенням і заперечує вплив власників на свою редакційну політику.

Про позов братів Кличків до «1+1» Віталій Кличко повідомив у твіттері у липні 2019-го року, зазначивши, що канал «поливає їх брудом».

16 вересня 2019-го ексгендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко звернувся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності міського голови Києва Віталія Кличка, Київської міськдержадміністрації та підпорядкованих структур. Ткаченко назвав причиною для проведення аудиту «масові фінансові порушення та бюджетні зловживання».

У відповідь міський голова Києва Віталій Кличко сам звернувся до Державної аудиторської служби щодо проведення фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015-2019 років.