Кличко: суд залишив без розгляду позов проти «1+1»

Подільський районний суд Києва залишив без розгляду позов Віталія та Володимира Кличків до «1+1», повідомив столичний міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, позов стосувався захисту честі і гідності.

«Позов ми подали через брудну брехню і маніпуляції, які телеканал регулярно вивалює на глядачів», – написав Кличко і пообіцяв звернутись до суду повторно.

Як повідомив «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу «1+1», канал задоволений таким рішенням і заперечує вплив власників на свою редакційну політику.

Про позов братів до «1+1» Віталій Кличко повідомив у твіттері у липні цього року, зазначивши, що канал «поливає їх брудом».

16 вересня народний депутат зі «Слуги народу», ексгендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко звернувся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності міського голови Києва Віталія Кличка, Київської міськдержадміністрації та підпорядкованих структур. Ткаченко назвав причиною для проведення аудиту «масові фінансові порушення та бюджетні зловживання».

У відповідь міський голова Києва Віталій Кличко сам звернувся до Державної аудиторської служби щодо проведення фінансового аудиту діяльності структур КМДА, комунальних підприємств та інших підрозділів за період 2015-2019 років.