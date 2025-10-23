Клименко: переведення між Нацгвардією та ЗСУ відтепер можна зробити онлайн

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що військовослужбовці Нацгвардії та Збройних сил України відтепер можуть подавати рапорт на зміну місця служби онлайн – через застосунок «Армія+».

«Уряд спростив процедуру: швидко, прозоро, без затягувань. Командир протягом 48 годин має дати відповідь: так чи ні. Немає відповіді? Переведення погоджується автоматично», – йдеться у його дописі у телеграмі.

За його словами, після цього відбувається перевірка кадрової служби (до 7 днів), а наказ про переведення буде наданий через 30 днів.

Читайте також: У застосунку «Армія+» з’явилися шість нових рапортів на звільнення зі служби – Міноборони

Рапорт подається в розділі «Зміна місця служби», до заяви необхідно додати копію військового квитка, посвідчення офіцера або службового посвідчення Нацгвардії, а також рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення.

Водночас переведення з бойових частин у тил можливе лише за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо поточна посада не відповідає стану здоров’я військовослужбовця, додав Клименко.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.



