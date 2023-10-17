Клименко: з 12 прифронтових населених пунктів на Донеччині евакуювали всіх дітей

Поліція евакуювала всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 17 жовтня.

«345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині», – написав він у своєму Телеграмі.

Читайте також: З деокупованих Херсонщини та Харківщини за рік евакуювали понад 67 тисяч людей – Мінреінтеграції

За даними голови МВС, жодної дитини не лишилося в таких містах і селах:

Бахмутський район: Залізне, Нью-Йорк і Північне

Краматорський район: Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка

На початку жовтня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що від квітня 2023 року в рамках примусової евакуації з деяких населених пунктів Донецької, Харківської та Запорізької областей у безпечні регіони вивезли 856 дітей.