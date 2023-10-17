Клименко: з 12 прифронтових населених пунктів на Донеччині евакуювали всіх дітей

Поліція евакуювала всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 17 жовтня.
«345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині», – написав він у своєму Телеграмі.
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За даними голови МВС, жодної дитини не лишилося в таких містах і селах:
- Бахмутський район: Залізне, Нью-Йорк і Північне
- Краматорський район: Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка
На початку жовтня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що від квітня 2023 року в рамках примусової евакуації з деяких населених пунктів Донецької, Харківської та Запорізької областей у безпечні регіони вивезли 856 дітей.
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