Мінреінтеграції: за понад рік евакуації з Донеччини виїхали більше ніж 91 тисяча людей

У Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій 28 вересня підбили підсумки року обов’язкової евакуації з Донецької області, яка почалася в серпні 2022 року.

«З серпня 2022 року до безпечних регіонів перемістилися більш ніж 91 тисяча громадян. Серед них – понад 11,5 тисяч дітей і більш як 4 тисячі маломобільних», – йдеться в повідомленні.

Евакуація з регіону здійснюється спеціальним потягом один раз на вісім днів по парних числах. Переселенців вивозять до Житомирської області, де вони отримують фінансову допомогу на суму 3 тисяч гривень для дітей та осіб з інвалідністю й 2 тисяч гривень – для дорослих.

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«На Житомирщині внутрішніх переселенців розміщують у безкоштовних прихистках. Їм надають гуманітарну і психологічну допомогу, а також супровід при оформленні довідки внутрішньо переміщеної особи та виплат ВПО», – повідомляє відомство.

Міністерство закликає звертатися до місцевих органів влади для попереднього запису на евакуацію. Вона відбувається безкоштовно.

Донеччина щоденно потерпає від російських обстрілів, щоденно гинуть та зазнають поранень цивільні. Влада неодноразово закликала людей евакуюватися до більш безпечних регіонів.

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2 серпня 2022 року почалася обов’язкова евакуація з Донеччини – перший потяг прибув до Кропивницького.

Наприкінці липня 2022 року міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що перед початком опалювального сезону евакуація населення з неокупованих районів Донецької області буде обов’язковою. Водночас у громадян є можливість відмовитися від евакуації у письмовій формі.

У березні 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Підставою для проведення обов’язкової евакуації є рішення обласних військових адміністрацій.