У КМДА попереджають про грозу в Києві в неділю

У Києві очікується погіршення погодних умов до кінця доби 18 липня, повідомляє Київська державна міська адміністрація на основі даних Укргідрометцентру.

За прогнозом, у Києві варто чекати на грозу, град та шквали вітру швидкістю до 15-20 метрів на секунду.

«Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері», – йдеться в повідомленні.

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У КМДА радять під час сильного вітру закрити вікна будинків, прибрати з балконів речі, які можуть випасти на вулицю. На вулиці – триматися подалі від рекламних щитів, дерев і ліній електропередачі, не паркувати автомобілі під деревами і за можливості сховатися в приміщенні.

«Під час інтенсивних дощів – на місцях можливих підтоплень чергують бригади гідрослужби КК «Київавтодор». Для ліквідації наслідків негоди дорожня служба має 73 одиниці спецтехніки і спецзасобів. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор», – йдеться в повідомленні.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про грози та дощі в західних областях України.