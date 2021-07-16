Коронавірус: Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії і суворіших обмежень на транспорті

Міська влада Києва повідомила, що починає готуватися до третьої хвилі епідемії гострої респіраторної коронавірусної хвороби СOVID-19.

Серед планованих змін – новий підхід до обмежень на користування громадським транспортом, які будуть запроваджувати в разі посилення карантинних заходів.

На засіданні міського штабу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації йшлося про плани запровадити електронні персоналізовані перепустки на користування громадським транспортом – щоб ними могли скористатися тільки ті кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

У зв’язку з цим міська влада направить звернення до керівників підприємств, установ і організацій критичної інфраструктури усіх форм власності про складання і направлення в КМДА списків працівників, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті в разі запровадження посилених карантинних обмежень.

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На засіданні також ішлося, зокрема, про про необхідність збільшити кількість реаніматологічних ліжок у лікарнях міста, що визначені для прийому хворих із підозрою на СOVID-19. А керівникам лікарень, включених до другої хвилі прийому хворих із СOVID-19, доручено в перебігу підготовки забезпечити підключення ліжок до кисню, закупити необхідні медикаменти та засоби індивідуального захисту.

Про початок третьої хвилі пандемії СOVID-19 Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила 15 липня. Однією з основних причин зростання захворюваності на СOVID-19 вважають штам коронавірусу «дельта», раніше відомий як «індійський». Цей штам є значно заразнішим, ніж поширені досі штами. На цей час він уже став найпоширенішим у низці країн, і очікується, що незабаром він стане найпоширенішим у всьому світі.