Із 24 листопада в центрі Києва обмежать рух транспорту через підготовку до Нового року – КМДА

Із 24 листопада в центрі Києва обмежать рух транспорту через підготовку та святкування новорічних свят, повідомила Київська міська державна адміністрація. У мерії зазначили, що у центрі міста розпочнеться монтаж тимчасових об’єктів, конструкцій та обладнання проекту «Країна північного сяйва» до новорічних свят. Обмеження діятимуть до 24 січня.

Рух транспорту обмежать уздовж Володимирського проїзду правої смуги у напрямку руху до Михайлівської площі із 24 листопада 2018 року до 24 січня 2019-го.

У КМДА зазначили, що в цей період заборонять рух усіх видів транспорту уздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

«19, 23, 24, 25 та 31 грудня, а також 1 та 7 січня планується заборона руху всіх видів транспортних засобів Володимирським проїздом. У зв’язку із цим у суботні, недільні, святкові та неробочі дні планується відкрити дорожній рух вулицею Хрещатик. У маршрути громадського транспорту буде внесено відповідні зміни. У новорічну ніч планується продовжити роботу пасажирського транспорту на три години, фунікулер перевести у цілодобовий режим», – сказав перший заступник директора департаменту культури Сергій Анжияк.

За його словами, ярмаркові містечка розпочнуть роботу із 15 грудня.