Доходи ексголови Міністерства закордонних справ Австрії Карін Кнайсль після переїзду до Росії перевищили її міністерську зарплату в Австрії, пише російське видання The Insider.

За його даними, середній місячний дохід Кнайсль становить 1 697 000 рублів. Це близько 18,5 тисяч євро, що перевищує її зарплату на посаді міністра уряду Австрії, коли вона отримувала 17 тисяч 800 євро, пише The Insider.

Загалом, за підрахунками журналістів на основі витоків, річний прибуток Кнайсль перевищує 20 мільйонів рублів.

При цьому 2022 року Кнайсль запевняла, що після переїзду до Росії оселилася в рязанському селі і живе лише на 1200 євро на місяць.

Дохід Кнайсль, пояснює The Insider, складається із семи джерел: роботи в СПбДУ, де вона керує Центром Geopolitiсal Observatory for Russia Key Issues (G.O.R.K.I), в АНО «ТВ Новости» (юрособа Russia Today), в АНО «Міжнародний центр компетенцій у гірничотехнічній освіті» (організація, що діє під егідою ЮНЕСКО, «створена для сприяння розвитку компетенцій та поширенню знань і технологій у галузі мінерально-сировинного комплексу, енергетики і гірничотехнічної освіти в інтересах глобального сталого розвитку»), у Сибірському федеральному і Рязанському університетах, в АТ «Бизнес Ньюс Медиа» (що володіє брендом видання «Ведомости») і студії «Телепрофиль» (раніше на виплати Кнайсль від «Телепрофиля» звернула увагу «Нова газета Європа»).

Усі роботодавці Кнайсль або безпосередньо контролюються, або пов’язані з російською владою, наголошує видання.

Крім цього, 2024 року колишня голова австрійського МЗС видала книжку «Реквієм по Європі», в якій «із жалем визнає остаточний занепад тієї Європи, в якій вона народилася і прожила довгі роки».

Карін Кнайсль очолювала австрійське МЗС у 2017–2019 роках. У серпні 2018 року в неї на весіллі побував президент РФ Володимир Путін і танцював з нареченою.

Від червня 2021 по травень 2022 року Кнайсль входила також до ради директорів «Роснефти», а в липні вона 2022 року повідомила, що виїхала з Австрії через погрози.

