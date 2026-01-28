Австрійська партія вимагає позбавити громадянства ексголову МЗС, що виїхала до Росії – ЗМІ

Австрійська ліберальна партія NEOS вимагає позбавити громадянства Австрії Карін Кнайсль, яка з 2017 по 2019 рік обіймала посаду міністра закордонних справ і широко відома тим, що танцювала на власному весіллі з президентом Росії Володимиром Путіним у 2018 році. Про це повідомляють місцеві медіа з посиланням на заяву представників партії виданню Krone.

За повідомленнями, ініціативу про позбавлення австрійського громадянства Кнайсль, яка з 2023 року проживає в Росії, запустили після того, як вона в одному з публічних коментарів негативно висловилася про свою батьківщину.

За твердженням NEOS, зараз партія готує юридичну скаргу з метою початку процедури позбавлення громадянства.

На адресу Кнайсль лунали звинувачення в поширенні «проплаченої пропаганди на користь президента Росії Володимира Путіна та йому подібних».

«На службі у Путіна Кнайсль символічно поширює лише одне послання: Австрія – брама в пекло, путінська Росія – райський сад», – заявив депутат від NEOS Яннік Шетті.

Шетті також розкритикував Кнайсль за використання її статусу колишньої міністерки закордонних справ Австрії в комерційних цілях.

Російська влада не раз відкидала звинувачення в пропаганді і зловмисних діях щодо західних країн, у відповідь вказуючи на русофобію, що нібито посилюється на Заході.

Кнайсль обіймала посаду міністра закордонних справ у правоцентристському коаліційному уряді канцлера Себастьяна Курца. Хоча формально вона була незалежною кандидаткою, на посаду в уряді її висунула австрійська вкрай права Партія свободи, яка виступала з позицій євроскептицизму та за покращення відносин із Росією.





У 2021 році колишня чиновниця увійшла до ради директорів російської державної компанії «Роснефть». Вона вийшла з нього у травні 2022 року. Незадовго до цього «Роснефть» потрапила під санкції Євросоюзу через вторгнення Росії до України. Крім того, міністр писала шпальти для російського державного телеканалу RT, який також потрапив під санкції ЄС.

У серпні 2023 року повідомлялося, що Карін Кнайсль оселилася на селі в Рязанській області, а також, що її запросили для співпраці в центрі G.O.R.K.I. («Геополітична обсерваторія з ключових проблем розвитку Росії») при Санкт-Петербурзькому держуніверситеті, де вона обіймає посаду керівника.



