Кім Чен Ин відвідав новий завод із виробництва ядерних матеріалів і наказав збільшити арсенал КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав новий завод із виробництва ядерних матеріалів і закликав до «подальшого нарощування» ядерного потенціалу країни, повідомляють місцеві медіа.

За даними Корейського центрального телеграфного агентства, Кім оглянув «нещодавно відкритий завод із виробництва ядерних матеріалів», однак його місцезнаходження не розкривається.

Опубліковані державними ЗМІ фотографії свідчать, що йдеться про об’єкт зі збагачення урану. Аналітики припускають, що підприємство може розташовуватися на території ядерного комплексу Йонбьонський ядерний науково-дослідний центр.

Згідно з повідомленням KCNA, Кім Чен Ин заявив, що за останні п’ять років виробничі потужності КНДР із випуску ядерних матеріалів для зброї «зросли більш ніж удвічі».

Демонстрація нового об’єкта відбулася на тлі повідомлень про можливий візит до Пхеньяна лідера Китаю Сі Цзіньпін «найближчими тижнями». Під час свого попереднього візиту до Північної Кореї у 2019 році, Сі закликав Кіма до «прогресу в переговорах» зі США щодо ядерної програми.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп тричі зустрічався з Кім Чен Ином, однак ці контакти «не призвели до скорочення північнокорейської ядерної програми».

Раніше генеральний директор Міжнародне агентство з атомної енергії Рафаель Гроссі попереджав, що Північна Корея «значно збільшила свої можливості з виробництва ядерної зброї та активізувала діяльність на ключових ядерних об’єктах».

Японський телеканал NHK повідомив, що у 2025 році Північна Корея за сприяння Росії розпочне серійне виробництво безпілотників. За даними джерел, угода могла бути досягнута в обмін на відправлення північнокорейських військових для участі у бойових діях на боці Росії проти України. При цьому Москва не планує сприяти КНДР у створенні ядерної зброї, стверджують співрозмовники телеканалу.



