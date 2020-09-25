КНУ не розглядав звернення випускників, які просили позбавити Лукашенка звання почесного доктора

Київський національний університет імені Тараса Шевченка не розглядав звернення випускників та студентів, які просили позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора, повідомив центр комунікацій КНУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«5 вересня 2020 року відбулося установче засідання Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка нового скликання. На цьому засіданні не розглядалося зазначене вами питання», – розповіли в університеті.

При цьому в КНУ повідомили, що положенням про звання «Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка» не передбачена процедура позбавлення раніше наданого звання.

У серпні на тлі антиурядових протестів у Білорусі випускники та студенти Київського національного університету звернулися до ректора та членів Вченої ради із закликом скасувати присвоєння Олександру Лукашенку звання почесного доктора КНУ, яке той отримав у 2009 році.

Олександр Лукашенко 23 вересня взяв участь у церемонії вступу на посаду президента Білорусі. Вперше в сучасній історії країни церемонія інавгурації була проведена таємно для громадськості. Після цього в різних містах відбулися акції протесту, силовики жорстко розганяли демонстрантів у Мінську.

ЄС визнав, що інавгурація і новий президентський термін Лукашенка не мають достатньої демократичної легітимності. У США заявили, що не вважають Лукашенка законним президентом Білорусі. МЗС Великої Британії визнав таємну інавгурацію такою, що дискредитує. Також не визнали легітимною інавгурацію Лукашенка Німеччина, Чехія, Словаччина, Литва, Польща, Україна і Данія.