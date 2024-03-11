Апеляційний суд залишив у силі рішення щодо ексголови Верховного суду Князєва

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва щодо ексголови Верховного суду Всеволода Князєва у справі про оренду квартири за 1000 гривень на місяць. Йому призначити штраф у 2 550 гривень з конфіскацією подарунка в 906 600 гривень, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

У ЦПК зауважили, що оскільки Князєва визнали винним у вчиненні правопорушення пов’язаного із корупцією, його також мають звільнити із посади судді Верховного суду.

У відомстві кажуть, що рішення апеляційного суду остаточне і оскарженню не підлягає.

Сам Князєв дане рішення Київського апеляційного суду наразі не коментував.

Раніше, у грудні 2023 року, Печерський райсуд Києва за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції визнав винним Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.2

За даними НАЗК, суддя отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі міста Києва площею 133 кв.м. за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1000 гривень.

Також проходить ще один судовий процес проти ексголови Верховного суду. Князєву та його спільнику-адвокату 16 травня 2023 року повідомили про підозру за статтею 368 – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

31 січня стало відомо, що за Князєва внесли заставу в сумі понад 18 мільйонів гривень. Перед цим суд зменшив йому розмір застави з 20 до 18,168 мільйона гривень.

Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв не коментував справу щодо оренди квартири, втім назвав справу щодо неправомірної вигоди «помстою за певні дії».

«Національне антикорупційне бюро використовувалося для виконання замовлення з певною політичною доцільністю, яка, я думаю, чудово відома членам Вищої ради правосуддя», – сказав Князєв під час судового засідання.

На початку лютого Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Верховного суду Всеволода Князєва у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.